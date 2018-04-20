Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de

Haber: Alper KUTAY

TÜRKİYE Cumhuriyeti'ne ait özel uçakla dün saat 12.15'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakan Yardımcısı ve KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay karşıladı. Karşılamada Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da hazır bulundu. Bakan Çavuşoğlu'nun KKTC'deki temasları çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti başkalarıyla bir araya geldi. Akıncı ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, daha sonra KKTC Dışişleri Bakanı Kutret Özersay'ın onuruna verdiği yemeğe katıldı.

