Diploma heyecanı

Alanya Bil Okulları, 4. ve 8. sınıf öğrencilerinin mezuniyet programı ile hafızalarda unutulmayacak anılar bıraktı.

Diploma heyecanı
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Diploma heyecanı

Diploma heyecanı

4. sınıflar Bil Alanya Koleji Ortaokulu'na merhaba derken, 8. sınıflar ise okuluna veda etti. Bil Koleji bahçesinde önceki gün saat 18.30’da başlayan törende, öğrenciler ellerinde meşaleler ile sahneye giriş yaptılar. Mezun öğrencilere belgeleri öğretmenleri tarafından velilerin alkışları eşliğinde tek tek verildi. Hüzün, mutluluk ve yeni başlangıçların heyecanı ile keplerin atılmasından sonra öğrenciler büyük bir coşkuyla balonlarını uçurup, pastalarını kestiler. Saat 19.30’da son bulan tören 8. sınıf öğrencilerinin, öğretmenlerinin ve velilerinin katılımıyla White in White Restoran’da akşam yemeği ile devam etti. Kalpleri mezuniyet sevinciyle atan öğrenci ve veliler güzel bir gece geçirdiler.  

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2019, 17:44
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