Dim Radyo'da ünlüler geçidi

DMC etiketiyle yayınlanan 'Paşa Paşa Geleceksin' isimli tekli çalışmasıyla adından sıkça söz ettiren Mustafa Sezgin, her sabah yayınlanan 'Gökhan Koca ile Günaydın Alanya' adlı programın 25 Şubat'taki konuğu olacak. Genç sanatçı, 09.50'de konuk olacağı programda projelerinden bahsedecek. Günaydın Alanya programının 27 Şubat'taki canlı bağlantı konuğu ise son çıkardığı single çalışması 'Kan Kırmızı' ile büyük ses getiren Murat Altan olacak. Programda şarkı da söyleyecek olan Murat Altan, Alanyalı hayranlarına Dim Radyo'dan seslenecek.