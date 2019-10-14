Dim Medya'nın gurur gecesi

OBA'DAKİ Club Olive Garden, Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) Medya Başarı Ödülleri Gecesi'ne ev sahipliği yaptı. AGC üyesi gazetecilerin ve Alanya protokolünün büyük ilgi gösterdiği geceye, Haber Türk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programının yapımcısı ve sunucusu Didem Arslan Yılmaz ile Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Saymaz da katıldı. Yılmaz 'Yılın TV Gazetecisi' ödülünü alırken, Saymaz da 'Yılın Gazetecisi' ödülünü aldı. AGC tarafından düzenlenen yarışmada ödüle layık görülen gazeteciler de törenle ödüllerini aldı.

DİM MEDYA’YA 5 ÖDÜL

Törende Dim Medya ailesinden; Güncel Yazılar dalında Yeni Alanya Gazetesi’nden Feyzi Açıkalın ‘Her sabah uyandığımda’ adlı eseriyle, Sayfa Düzeni dalında Yeni Alanya Gazetesi’nden Dündar Çetin, Montaj-Kurgu dalında Dim TV’den Ramazan Özdemir adına Alper Kutay, TV Haber Programı dalında Dim TV’den Alper Kutay ‘Seçim Özel’le, TV Kültür Programı dalında Dim TV’den Oğuz Korum ‘Alanyaca’ ile ödül alan isimler oldu.

KÜBRA VE TURGAY COŞTURDU

Ödül töreninin ardından başlayan eğlencede ise renkli anlar yaşandı. Akbulut Sanat sahibi Harun Akbulut'un organizasyonu ile genç sanatçılar Kübra Can ve Turgay Saka konser verdi. Sahneye ilk olarak Turgay Saka çıktı ve şarkıları ile kalabalığı coşturdu. Saka'nın ardından Kübra Can sahnedeydi. Güzelliği ile büyüleyen genç sanatçı, sesi ve yorumu ile de büyük alkış aldı. Club Olive Garden'daki eğlenceli gece görülmeye değerdi.