Dikkat çeken paylaşım

ÖNCEKİ gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile de gündem yaratan Beyoğlu, "Tencerenin dibine kaşıkla vursan, hayal çekecek bir kitle var" diyen başarılı müzisyen, "Müzik dünyası 90'lı yıllardan kopmalı artık. Eğlence anlayışının sadece oyun havası ve halaydan ibaret olduğu Almanya ve Avrupa'da tencere tokuştursan hala halay çekecek bir kitle var" açıklamasıyla dikkat çekti.