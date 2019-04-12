Dıana 1 yaşında

ALANYA'DA yerleşik olarak yaşayan Niloofar Nasseri ve Hamid Shaninniya çiftinin küçük kızları Diana, 1. yaşına renkli bir kutlama ile girdi. Kestel Mahallesi'ndeki Yemen Kahvesi'nde yapılan eğlenceli organizasyona, Niloofar ve Hamid çiftinin yakın dostları ve akrabaları katıldı. Kutlama boyunca etrafına gülücükler saçan minik Diana, pastasının mumlarını anne ve babasıyla birlikte söndürdü. Kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür eden Niloofar ve Hamid çifti, "Kızımızın ilk yaşını kutladığımız için çok mutluyuz. Bugün burada bizlerle olan herkese teşekkür ederiz" dediler.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2019, 18:18