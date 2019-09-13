Diamond Hill mutluluğu ikiye katlıyor
Alanya'nın önde gelen turizm yatırımlarından olan Diamond Hill Resort Otel, yeni evlenen çiftler için başlattığı 'balayı özel' kampanyası ile adından sıkça söz ettiriyor
Toygar Dim
TOSMUR'DA bulunan Diamond Hill Resort, otelde konaklayan balayı çiftleri için mutluluğu ikiye katlayan bir kampanya başlattı. Turizmde marka bir kent olan Alanya'nın tanıtımına da katkı sağlamak için yeni evlenen balayı çiftlerine altın hediye eden Diamond Hill Resort Otel, hayata geçirdiği bu kampanya ile müşterilerinin de yüzünü güldürüyor. Yeni dünyaevine giren genç çiftlerin balayı tercihlerini Alanya'dan yana kullanmaya teşvik etmek için böyle bir kampanya başlattıklarını söyleyen Diamond Hill Resort Otel'in genç işletmecisi Murat Özdemir, "Bu yıl balayı çiftlerimize özel başlattığımız kampanyada, otelimizde ağırlamaktan her zaman mutluluk duyacağımız balayı çiftlerine altın hediye ediyoruz. Çiftlerimize bundan sonraki hayatlarında ise mutlu yıllar diliyoruz" dedi.
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