banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Diamond Hill mutluluğu ikiye katlıyor

Alanya'nın önde gelen turizm yatırımlarından olan Diamond Hill Resort Otel, yeni evlenen çiftler için başlattığı 'balayı özel' kampanyası ile adından sıkça söz ettiriyor

PORTAKAL 13.09.2019, 16:41 13.09.2019, 16:47
Diamond Hill mutluluğu ikiye katlıyor
banner404

Toygar Dim 

TOSMUR'DA bulunan Diamond Hill Resort, otelde konaklayan balayı çiftleri için mutluluğu ikiye katlayan bir kampanya başlattı. Turizmde marka bir kent olan Alanya'nın tanıtımına da katkı sağlamak için yeni evlenen balayı çiftlerine altın hediye eden Diamond Hill Resort Otel, hayata geçirdiği bu kampanya ile müşterilerinin de yüzünü güldürüyor. Yeni dünyaevine giren genç çiftlerin balayı tercihlerini Alanya'dan yana kullanmaya teşvik etmek için böyle bir kampanya başlattıklarını söyleyen Diamond Hill Resort Otel'in genç işletmecisi Murat Özdemir, "Bu yıl balayı çiftlerimize özel başlattığımız kampanyada, otelimizde ağırlamaktan her zaman mutluluk duyacağımız balayı çiftlerine altın hediye ediyoruz. Çiftlerimize bundan sonraki hayatlarında ise mutlu yıllar diliyoruz" dedi.

#Alanya #DİAMOND HİLL
Yorumlar (0)
32°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 13 Eylül 2019
İmsak 05:09
Güneş 06:30
Öğle 12:58
İkindi 16:31
Akşam 19:17
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545