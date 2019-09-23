Deveciliğe başladı

Ailesiyle gittiği Dim Barajı'nda deveye binen bir turistle fotoğrafını çektiren ve sosyal medya hesabından paylaşan Eser, takipçileri tarafından soru yağmuruna tutuldu. 'Deveciliğe mi başladın' diye sorulan Hilmi Eser, "Deveciliğe başlamadım ama bu iş Alanya turizminin bir parçası" cevabını verdi.