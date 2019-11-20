Dev konsere son 2 gün

ALANYA'NIN en renkli gece kulüplerinden olan Illusion Event Hall, 23 Kasım Cumartesi gecesi dev bir konsere daha sahne olacak. Ünlü isimlerin şarkılarına yaptığı cover düzenlemeler ile ülke çapında büyük bir üne kavuşan genç sanatçı Melek Mosso, Alanyalı hayranlarına ilk kez seslenecek. Cumartesi gecesi yapılacak olan konsere ilginin büyük olması beklenirken, rezervasyonların da dolmak üzere olduğu öğrenildi.