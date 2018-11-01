Dev kampanya

ALANYA'DA 25 metreli yol üzeri, Denizbank yanında bulunan ALD Kuyumculuk

Altınbaş mağazasında çadır günleri başladı. Firma, 11 Kasım'a kadar sürecek olan Altınbaş Halk Günleri'ni önceki gün başlattı. Mağazada bulunan tüm ürünlerin maliyet fiyatına satışa sunulduğu Altınbaş Halk Günleri'nde, kampanyanın bitiş tarihi olan 11 Kasım'a kadar tüm ürünler indirimli olarak satışa sunulacak. Pırlanta, tek taş yüzük, altın kolye, altın bileklik, altın küpe ve daha birçok üründe dev indirimler yaptıklarını söyleyen ALD Kuyumculuk Altınbaş yetkilileri, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Altınbaş Halk Günleri ile Alanya halkına indirimli, ucuz ve maliyet fiyatına ürünler sunuyoruz. 11 Kasım'a kadar devam edecek olan kampanyamıza tüm herkesi bekliyoruz" dediler.