Dev kampanya

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Atatürk Caddesi üzerindeki Kent Kuyumculuk'ta dev çadır indirimi geçtiğimiz günlerde başladı. Bir hafta boyunca açık kalacak olan çadırda ünlü markaların tüm ürünleri yüzde 65'e varan indirimlerle satışa sunuluyor
PORTAKAL 20.10.2019, 18:15
KENT Kuyumculuk, geleneksel hale gelen çadır günlerine bir yenisini daha ekledi. Atatürk Caddesi üzerinde hizmet veren işletme, yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte indirim çadırını kurdu ve dev indirimlerin müjdesini verdi. Çadıra ilk günden büyük ilgi gösteren vatandaşlar, yüzde 65'e varan indirimlerden faydalanabiliyorlar. İndirim günlerinin haftasonuna kadar devam edeceğini söyleyen işletme yetkilileri, "Tüm ürünlerimizde dev indirimler başlattık. Her cebe uygun ürünlerimizle tüm Alanyalıları mağazamıza bekliyoruz" dediler.
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