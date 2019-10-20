Dev kampanya

KENT Kuyumculuk, geleneksel hale gelen çadır günlerine bir yenisini daha ekledi. Atatürk Caddesi üzerinde hizmet veren işletme, yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte indirim çadırını kurdu ve dev indirimlerin müjdesini verdi. Çadıra ilk günden büyük ilgi gösteren vatandaşlar, yüzde 65'e varan indirimlerden faydalanabiliyorlar. İndirim günlerinin haftasonuna kadar devam edeceğini söyleyen işletme yetkilileri, "Tüm ürünlerimizde dev indirimler başlattık. Her cebe uygun ürünlerimizle tüm Alanyalıları mağazamıza bekliyoruz" dediler.