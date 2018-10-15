Dev buluşma

Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde okuyan Alanyalı öğrenciler, haftasonunda düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya gelerek birbirleri ile tanıştılar

Dev buluşma
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ALANYALI gençler, Denizli'de düzenlenen organizasyonda bir araya geldiler. Pamukkale Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde okuyan 70'den fazla Alanyalı öğrenci, ilk olarak Denizli'nin Alanyalı İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'i makamında ziyaret ettiler. Öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mevlüt Demir, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederek her zaman yanlarında olduğunu belirtti. Öğrenciler bir sonraki gün ise kahvaltıda buluştu. Burada hoşça vakit geçiren Alanyaspor hayranı Alanyalı gençler, hep birlikte çektirdikleri hatıra fotoğrafında Alanyaspor atkıları açarak Antalyaspor ile oynanacak olan maçta takımlarına başarılar dilediler. 

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