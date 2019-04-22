Dev anlaşma

ÜNLÜ işadamı Şahin Kırbıyık'ın sahibi olduğu Kırbıyık A.Ş., geçtiğimiz günlerde dev bir reklam anlaşmasına imza attı. Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü sunucu ve oyuncu Ece Erken ile yeni üreteceği alkolsüz kokteyllerinin tanıtımı için el sıkışan Kırbıyık, imza töreni için dev bir organizasyon düzenledi. Firmanın Antalya'da bulunan tesislerinde düzenlenen törene Ece Erken ve Şahin Kırbıyık'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Kırbıyık ürünlerini kendisinin de severek tükettiğini söyleyen Ece Erken, "Güvenilir ve kaliteli bir isim olduğu için Kırbıyık A.Ş. ile çalışmayı seçtim. Firmanın ekran yüzü olacağım için şimdiden çok büyük heyecan duyuyorum" dedi. Kırbıyık A.Ş.'nin sahibi Şahin Kırbıyık ise, "Ece Hanım Türkiye'nin tanıdığı ve güvendiği bir isim. Ece Erken'le çalışmak her şirketin hayalidir. Kendisi ile güzel bir işbirliği içerisine girdik. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi. İmza töreninde Şahin Kırbıyık'ın Kırbıyık A.Ş.'de İhracat Sorumlusu ve aynı zamanda İç Mimar olan kızı Busem Kırbıyık da hazır bulundu. Samimi bir ortamda atılan imzaların ardından Şahin Kırbıyık ve Ece Erken, beraberlerindeki şirket yetkilileri ile birlikte üretim tesisini gezdiler.