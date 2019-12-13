Desteğini esirgemedi

ALANYA'NIN sevilen esnaflarından olan Musa GSM sahibi Musa Davarcı, Aytemiz Alanyaspor'un geçtiğimiz hafta İstanbul'da oynadığı Galatasaray maçında tribündeydi. Taraftarı olduğu takımını deplasmanda destekleyen Davarcı, Alanyaspor atkısı ile objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.