Derya Alabora için Alanya'da iziham

EZOP Sahne prodüksiyonu olan, organizatör Çetin Çevik tarafından Alanya'ya getirilen "Efsane Kadın", Türkiye turnesine Alanya'dan başladı. Usta oyuncu Derya Alabora'nın küllerinden yeni doğmuş bir kadının hikayesini anlattığı müzikli komedi oyunu "Efsane Kadın" Alanyalı seyircileri kahkahaya boğdu. Alanya Kültür Merkezi'nde yapılan prömiyere çok sayıda tiyatroseverin yanı sıra ünlü oyuncular Deniz Çakır ve Sermiyan Midyat da katıldı. Oyunu birlikte izleyen Çakır ve Midyat, Derya Alabora'nın performansına hayran kaldılar. Yaklaşık 2 saat süren oyun sonunda ayakta alkışlanan Derya Alabora "Oyunumun ilk gösterimini Alanya'da yaptığım için heyecanlı ve mutluyum. Beni yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi.