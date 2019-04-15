Derbi keyfi

ALANYA'NIN tanınmış simaları önceki akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yerinde izlediler. Kalabalık bir grup halinde gittikleri İstanbul'da maç keyfi yaşayan Köseoğlu Kuyumculuk sahibi Serdar Köseoğlu, eşi Türkan ve kızı Meltem Köseoğlu, Alptuğ Bildirici ve kızı Zeynep, Ayhan Gedikoğlu ve kızı Dilara, Hulusi Çelik ve kızı Şimal ile Avukat Mustafa Turan ve İç Mimar Gökhan Sipahioğlu, dev maçtan önce Kalamış'taki Cundalı Restoran'da keyifli bir yemek yediler. Ardından hep birlikte Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki maçı izleyen grubun neşesine diyecek yoktu.



