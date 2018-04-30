Deplasman fatihleri

ÇELİK'İN yanında iş arkadaşları Bayram Çetinkaya, Mahmut Yıldız, Hüseyin Çelik ve Mehmet Yılmaz da vardı. Turuncu yeşilli takımın 2-1 galip gelmesiyle büyük sevinç yaşayan Hüseyin Çelik ve iş arkadaşları, Alanya'ya mutlu bir şekilde geri döndü.

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