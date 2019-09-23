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Denizde balık bırakmadılar

Alanya'nın tanınmış simalarından olan Fatih Bağışlar, Mahmut Yıldırım ve Hakan Şimşek, haftasonu tatilini denizde geçirdi

PORTAKAL 23.09.2019, 00:02 23.09.2019, 00:03
Denizde balık bırakmadılar
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TEKNE ile balığa çıkan yakın dostların şansı da yaver gidince çok sayıda balık tuttular. Denizde balık bırakmayan Bağışlar, Yıldırım ve Şimşek, sosya medyada paylaştıkları fotoğraflara ise çok sayıda beğeni aldılar.

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