banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Demirtaş bu düğünde buluştu

Bir süredir nişanlı olan Ayşe Ateş ve Ümit Kırbaş, çok sayıda davetlinin katıldığı renkli ve eğlenceli bir düğün ile evleliler kervanına katıldı

PORTAKAL 16.10.2019, 19:10 16.10.2019, 19:21
Demirtaş bu düğünde buluştu
banner404
Demirtaş bu düğünde buluştu
Demirtaş bu düğünde buluştu

DEMİRTAŞ Kültür Merkezi, geçtiğimiz hafta renkli bir düğüne sahne oldu. Bölgenin sevilen gençlerinden olan muz tüccarı Ümit Kırbaş, bir süredir nişanlı olduğu Ayşe Ateş ile evlendi. Yüzlerce davetlinin katıldığı düğüne Demirtaş Mahallesi Muhtarı Rüştü Vural ve bölge halkı büyük ilgi gösterdi. Evleniyor olmanın mutluluğunu yaşayan Ayşe ve Ümit, nikah merasiminin ardından arkadaşları ile vur patlasın çal oynasın eğlendi. Geç saatlere kadar devam eden renkli düğün görülmeye değerdi. 

#Ayşe Ateş
Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 16 Ekim 2019
İmsak 05:40
Güneş 06:59
Öğle 12:48
İkindi 15:56
Akşam 18:27
Yatsı 19:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
banner440
banner545