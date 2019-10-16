Demirtaş bu düğünde buluştu

DEMİRTAŞ Kültür Merkezi, geçtiğimiz hafta renkli bir düğüne sahne oldu. Bölgenin sevilen gençlerinden olan muz tüccarı Ümit Kırbaş, bir süredir nişanlı olduğu Ayşe Ateş ile evlendi. Yüzlerce davetlinin katıldığı düğüne Demirtaş Mahallesi Muhtarı Rüştü Vural ve bölge halkı büyük ilgi gösterdi. Evleniyor olmanın mutluluğunu yaşayan Ayşe ve Ümit, nikah merasiminin ardından arkadaşları ile vur patlasın çal oynasın eğlendi. Geç saatlere kadar devam eden renkli düğün görülmeye değerdi.