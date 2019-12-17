Demir'e sürpriz kutlama

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, Demir'i ofisinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı. Kendisi için özel olarak getirilen kutlama pastasının mumlarını tek seferde söndüren Demir, "Bu güzel ve özel kutlama için çok teşekkür ederim" dedi.