Deli Kasap Alanyaspor'u ağırladı

ATATÜRK Caddesi üzerinde bulunan Alanya'nın şık restoranlarından Özgür Şef Deli Kasap, Aytemiz Alanyaspor'un futbolcularını ve teknik heyetini konuk etti. Restoran işletmesinin davetine yönetim kurulu adına kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da katıldı. İşletme Müdürü Mustafa Kaplan ve garsonlar turuncu yeşilli forma giyerek servis yaptı. Oldukça keyifli geçen akşam yemeğinde turuncu yeşilli futbolcular sohbet etme imkanı buldu. Yemek sonunda kaptan Haydar Yılmaz, takım arkadaşları adına davetten dolayı işletme müdürü Mustafa Kaplan'a teşekkür etti. Daha sonra turuncu yeşilli futbolcular ve Deli Kasap çalışanları 'Alanyasporumuza Başarılar Dileriz' yazan pankartın önünde fotoğraf çektirdi.

