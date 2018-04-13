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Deli Kasap Alanyaspor'u ağırladı

Aytemiz Alanyaspor'lu futbolcular, Özgür Şef Deli Kasap Restoran'daki akşam yemeği davetinde bir araya geldi 

Deli Kasap Alanyaspor'u ağırladı

Aytemiz Alanyaspor'lu futbolcular, Özgür Şef Deli Kasap Restoran'daki akşam yemeği davetinde bir araya geldi 

13 Nisan 2018 Cuma 14:24
Deli Kasap Alanyaspor'u ağırladı
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ATATÜRK Caddesi üzerinde bulunan Alanya'nın şık restoranlarından Özgür Şef Deli Kasap, Aytemiz Alanyaspor'un futbolcularını ve teknik heyetini konuk etti. Restoran işletmesinin davetine yönetim kurulu adına kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da katıldı. İşletme Müdürü Mustafa Kaplan ve garsonlar turuncu yeşilli forma giyerek servis yaptı. Oldukça keyifli geçen akşam yemeğinde turuncu yeşilli futbolcular sohbet etme imkanı buldu. Yemek sonunda kaptan Haydar Yılmaz, takım arkadaşları adına davetten dolayı işletme müdürü Mustafa Kaplan'a teşekkür etti. Daha sonra turuncu yeşilli futbolcular ve Deli Kasap çalışanları 'Alanyasporumuza Başarılar Dileriz' yazan pankartın önünde fotoğraf çektirdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporDeli KasapÖzgür Şef
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