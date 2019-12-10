Değişmeyen lezzet: Ciğerci Suat Usta

YILLARDIR Konaklı'da hizmet veren, Melodi ve Suat Çalış çiftinin birlikte işlettiği Ciğerci Suat Usta, damak tadına önem verenlerin en uğrak adreslerinden olmayı sürdürüyor. Zengin menüsü ve eşsiz tatları ile özellikle de ailelerin büyük ilgisini çeken Ciğerci Suat Usta'nın önceki gün ağır konukları vardı. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Dim Medya Reklam Müdürü Uğur Kanberoğlu ve Reklam Koordinatörü Meryem Kanberoğlu ile birlikte Ciğerci Suat Usta'daydı. Eşsiz tatlardan oluşan zengin bir menü ile öğle yemeği yiyen Dim ve beraberindekiler, yemeğin ardından Melodi ve Suat Çalış'a nazik davetleri için teşekkür ettiler.