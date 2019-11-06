Dedeye sürpriz

ALANYA'NIN tanınmış simalarından olan tüccar Hasan Çetin, yeni yaşına torunu Mustafa Sünbül'ün sürpriz pastası ile girdi. Annesi Esra Çetin Sünbül ve babası Ahmet Sünbül ile birlikte dedesine doğum günü sürprizi yapan küçük Mustafa, dedesinin kucağından inmedi. Torunu, kızı ve damadı tarafından yapılan sürprize çok sevinen Hasan Çetin'in keyfine diyecek yoktu.