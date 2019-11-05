Davete atı ile geldi

GÖKBEL Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası olan Kasımoğlu Şirketler Grubu sahibi Kerim Yılmaz, geçtiğimiz günlerde renkli bir davete katıldı. Kestel'de Kadir Ataş ailesiyle birlikte Nela Bistro Cafe'deki renkli davete atı ile katılan Kasımoğlu Kerim Yılmaz büyük ilgi çekti. Eğlenceli gecede ise Alanya'nın sevilen seslerinden Birgül Terzi sahne aldı. Vur patlasın çal oynasın eğlenen davetliler, geç saatlere kadar mekanda kaldı.