* Fotoğraflar: Kadir ERSOY / Foto ERENLER

ASİYE Hacıoğlu ve oto galerici Muhammet Karaçomak, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Kestel Düğün Salonu'nda evlenen Asiye ve Muhammet'in düğünlerine çok sayıda davetli katıldı. Maytap ve volkanlar eşliğinde salona giren genç çift, romantik bir şarkıda ilk danslarını gerçekleştirdi. Ardından nikah törenine geçildi. Ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'Evet' diyen Asiye ve Muhammet, konuklar tarafından uzun süre alkışlandı. Nikah merasiminin ardından ise doyumsuz bir eğlence yaşandı. Geç saatlere kadar davetlilerle birlikte vur patlasın çal oynasın eğlenen yeni evli çift, düğün sonunda tebrikleri kabul ederek "Biz evlendik. Artık darısı bekarların başına" dediler.

