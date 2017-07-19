Dans tutkusundan evliliğe 

MUHASEBECİ Çiğdem Alp ve Koçtaş Alanya mağazası çalışanlarından Gökhan Yavuz, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Dans kursunda tanışan genç çift, evlilik kararı alarak sevenlerini ve akrabalarını mutlu etti. Çiğdem ve Gökhan için Alanya Belediyesi Cikcilli Düğün Salonu'nda renkli bir düğün organize edildi. Hayatlarının en mutlu günlerinde sevenlerinin de yalnız bırakmadığı Çiğdem ve Gökhan, evleniyor olmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı.
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