Dans tutkunları buluştu

ALANYA Dans Akademi sahibi Onur Ayhan'ın önderliğinde bir dans gecesi düzenlendi. Seasons Irısh Pub'da düzenlenen gecede, Alanya'nın tanınmış isimleri de vardı. Civarda bulunan tüm dans tutkunlarının bir araya geldiği gecede, en tutkulu, en romantik ve en hareketli danslarla katılımcıların içleri ısındı. Oldukça tutkulu olan Bachata ve Cha Cha gibi danslar edilirken, katılımcıların yaşadığı yoğun duygular görülmeye değerdi. Akşam saat 22.00 sularında başlayan parti geç saatlere kadar devam etti. Oldukça enerjik bir gece geçiren misafirler, hallerinden oldukça memnundu. Birbirinden renkli anların yaşandığı partide, katılımcılar objektiflerimize poz vererek bu gecenin ölümsüzlüğünü ilan ettiler.