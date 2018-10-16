Dans coşkusu

Alanya Dans Akademi tarafından düzenlenen Latin dansı partilerine ilgi her geçen gün artıyor. Haftasonunda yine bir araya gelen dansçılar, gönüllerince eğlenerek keyifli bir gece yaşadılar

Dans coşkusu
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JAMESON Irish Pub, Alanya Dans Akademi'nin düzenlediği Latin dansları gecesine ev sahipliği yaptı. Renkli geceye dansseverler büyük ilgi gösterdi. Salsa ve Cha Cha yaparak eğlenen katılımcılar, doyasıya dans ederek eğlendiler. Dans partilerine ilginin her geçen gün arttığını söyleyen Alanya Dans Akademi sahibi Onur Ayhan, "Okuldaki derslerimize ilgi yoğun. Öğrencilerin danslarını pekiştirmeleri için düzenlediğimiz parti gecelerine de yoğun bir ilgi var. Alanya'ya dansı sevdirdiğimiz için mutluyuz" dedi. 

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