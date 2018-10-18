Danimarkalılar konserde coştu

ALANYA'NIN genç kuşak turizmcilerinden olan İzzet Köseoğlu'nun sahibi olduğu Krizantem Otelleri bünyesinde hizmet veren Dolphin Family Otel'de yine keyifli bir Danimarka gecesi düzenlendi. Danimarka'nın MFÖ'sü olarak lanse edilen ünlü sanatçılar Zune Carlsen ve Soren Sebber, Dolphin Family Otel'de eğlenceli bir konsere imza attı. Alanya'da yerleşik yaşayan ve tatil için kentte bulunan Danimarka vatandaşlarının büyük ilgi gösterdiği gecede keyifli bir eğlence yaşandı.

ŞÜKRANLARINI SUNDULAR

Konserde ayrıca Alanya'da yaşayan Danimarkalılar, Türk halkına şükranlarını sunmak için 15 bin TL değerindeki lego setini Sakine-Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Eğitim Okulu'na bağışladı. Danimarkalılar Alanya Belediyespor'da oynayan 16 genç sporcuya da Danimarka'da düzenlenen futbol turnuvasına gönderme sözünü verdi.

TANITIMA BÜYÜK KATKI

Konser hakkında bilgi veren İzzet Köseoğlu, bu akşam Danimarkalı misafirleri ağırladıklarını söyledi. Köseoğlu, "Yerleşik ve otel misafiri Danimarkalı vatandaşların eğlendiği gecede ünlü müzik grubu Zune Carlsen ve Soren Sebber sahne aldı. Bugün burada sıcak bir atmosfer var. Bu gecede Alanyamızın tanıtımını güzel şekilde yapmak ve misafirperverliğimizi göstermek istedik. Bu tür organizasyonların devamını getireceğiz" dedi.

BELEDİYESPOR'A BÜYÜK JEST

Danimarkalıların Türk halkına minnetlerini göstermek için güzel bir bağışta bulunduklarını da aktaran İzzet Köseoğlu, "Alanya’da yaşayan Danimarkalılar, Türk halkına minnetlerini göstermek için güzel bir bağışta bulunmak istediler. Biz de engelli çocuklara yapabileceklerini söyledik. Sakine-Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Eğitim Okuluna lego seti bağışında bulundular. Ayrıca Alanya Belediyespor’da oynayan 16 futbolcuya Danimarka’daki turnuvada boy gösterme şansını verdiler. Şu an 16 futbolcu Danimarka’daki turnuvaya katıldı" dedi.

