Danimarkalılar Dolphin Family'de coştu

TATİL kenti Alanya'da yaz, bitmediğini bu akşam bir kez daha gösterdi. Alanya'nın genç kuşak turizmcilerinden olan İzzet Köseoğlu'nun sahibi olduğu Krizantem Otelleri bünyesinde hizmet veren Dolphin Family Otel'de yine keyifli bir Danimarka gecesi düzenlendi. Danimarka'nın MFÖ'sü olarak lanse edilen ünlü sanatçılar Zune Carlsen ve Soren Sebber, Dolphin Family Otel'de eğlenceli bir konsere imza attı. Alanya'da yerleşik yaşayan ve tatil için kentte bulunan Danimarka vatandaşlarının büyük ilgi gösterdiği gecede keyifli bir eğlence yaşandı.

"TANITIMA KATKI YAPIYORUZ"

Dolphin Family Otel sahibi genç turizmci İzzet Köseoğlu, bir aile ortamı oluşturdukları yeni konseptleri ile müşterilerine daha iyi hizmet verdiklerini söyledi. Köseoğlu, "2017 yılında açılışını yaptığımız konseptimizle, müşterilerimize kaliteli ve güleryüzlü bir hizmet vererek, kendi ev ortamımızı yaratmaya çalışıyoruz. Ayrıca her ay Danimarka'nın ünlü sanatçıları ile düzenlediğimiz konser gecelerimizde, otel misafirlerimize ve yerleşik olarak yaşayan Danimarkalılara eğlenceli akşamlar yaşatarak Alanyamızın ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyoruz" dediler.

"TÜRK HALKINA MİNNETTARIZ"

Dolphin Family Otel'in işletmecisi ve genel müdürü Jan Vermo da Danimarkalıların yeniden Alanya'ya dönmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Vermo, "Zor geçen 3 yılın ardından Danimarkalılar Alanya'ya ve Türkiye'ye dönmeye başladılar. Onları tekrar aramızda görmekten dolayı çok mutluyuz. Oda-kahvaltı konseptimizden çok memnunlar. En güzeli de, bu harika şehre bayılıyorlar. Alanya'da yaşayan Danimarkalılar olarak, Türk halkına şükranlarımızı sunmak için 15 bin TL değerindeki LEGO setini Sakine-Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Eğitim Okulu'na bağışlamak istiyoruz. Ayrıca Alanya Belediyespor'da oynayan 16 genç sporcumuzu da Danimarka'da düzenlenen futbol turnuvasına göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.