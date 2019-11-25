Danial's Cuisin açıldı

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İLK şubesi Ukrayna'da açılan ve dünya çapında büyük üne kavuşan Danial's Cuisine Restoran, Alanya'da iddialı bir başlangıç yaptı. Ukrayna'da her yıl ödül alan restoran, yabancı aşçıların hazırladığı eşsiz lezzetleri Alanya halkıyla buluşturdu. Kestel Mahallesi, İsa Küçülmez Caddesi üzerinde bulunan restoran daha ilk günden Alanya halkının büyük beğenisini kazandı. Bozyazı’da bulunan Marvel Free Hotel’in de sahibi olan İran asıllı Johan Bin Moghonladi’nin sahibi olduğu işletmeyi, Alanya’da Feyyaz Karabekiroğlu işletecek. Yoğun katılımın olduğu renkli açılışa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya Belediye Meclis Üyesi Kayhan Balta, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, eski Tapu Müdürü Çetin Özdemir, Danial's Cuisine sahibi Danial Johan Bin ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış kurdelesini Adem Murat Yücel, Mustafa Türkdoğan, Danial Johan Bin ve Nazmi Yüksel kesti.

'TÜM ALANYA'YI BEKLİYORUZ'

Dünya mutfağını Alanya'ya getirmenin mutluluğunu yaşayan işletmeci Feyyaz Karabekiroğlu, "Alanya’da bir ilk olan işletmemizi hizmete açmış bulunmaktayız. Her gün biraz daha gelişen Kestel Mahallesi’nde üniversite öğrencilerimiz ve hocalarımızın yanı sıra tüm Alanya halkına hizmet vermek için yola çıktık. Gerçekten temiz, nezih bir mekan yapmak için büyük bir mücadele verdik. Danial’s Cuisin'e butik bir mekan ve yabancı aşçılarımız son derece işinin uzmanı kişilerden oluşuyor. Misafirlerimize 20 çeşit sushi olmak üzere 50 farklı lezzet sunuyoruz. Müşterilerimiz sunduğumuz enfes yemekleri intagram üzerinden @danials.cuisine adresinden takip edebilir. Ayrıca 0532 304 24 10 numaralı telefondan bize ulaşabilirler. Tüm Alanya halkını eşsiz lezzetlerimizi tatmaya davet ediyoruz" dedi.

'LEZZETLERDEN VAZGEÇEMEYECEKSİNİZ'

Açılışın ardından açıklama yapan Danial’s Cuisine’nin sahibi Danial Johan Bin, "Kendimize lezzet anlamında çok güveniyoruz. Bir gelen bir daha bu lezzetlerden vazgeçemeyecek. Ben bu işe 17 yıl önce başladım. Afrika, Hindistan, Japonya ve Çin'de çalıştım. Dünya mutfağını çok iyi biliyorum ve seviyorum. Danial’s Cuisine mutfağında Fransız, İtalyan ve Japon mutfağının yanında Türk mutfağını da bulabileceksiniz. Önümüzdeki yıl Antakya'ya gitmek, Hatay mutfağını öğrenmek ve Alanya halkına sunmak istiyorum" dedi.