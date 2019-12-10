Dalından nar yedi

DOĞA tutkusu ile tanınan Veteriner Hekim Tezcan Uysal, geçtiğimiz haftasonunda doğaseverler ile birlikte Beşkonak'taydı. Renkli ve eğlenceli bir doğa turu yapan Uysal, dalından taze nar yemenin tadını çıkardı. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmeyen genç veteriner, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

