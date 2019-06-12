Cuma gecesi Harry's sahnesinde

O Ses Türkiye yarışmasına katıldıktan sonra yıldızı parlayan, çıkardığı 'Pulim' adlı tek şarkılık single çalışması ile de müzik listelerini kasıp kavuran başarılı şarkıcı Seren Uzun, Alanya'daki ilk konserini yarın akşam Harry's Pub'da verecek. Alanya konseri için oldukça geniş bir repertuar hazırladığı öğrenilen genç sanatçı, yarın gece Harry's sahnesinde olacak. Bu dev geceye tüm müzikseverleri davete eden işletmeci Mehmet Aksu, "Alanya yarın gece güzel bir konsere sahne olacak" dedi.

Cuma gecesi Harry's sahnesinde
banner404

ALANYA konseri için oldukça geniş bir repertuar hazırladığı öğrenilen genç sanatçı, yarın gece Harry's sahnesinde olacak. Bu dev geceye tüm müzikseverleri davete eden işletmeci Mehmet Aksu, "Alanya yarın gece güzel bir konsere sahne olacak" dedi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Antalya'da 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı
Antalya'da 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı
  1. ASAYİŞ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479