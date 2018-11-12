Crazy partiye doymadı

HER gün yeni bir konsept parti ile müdavimlerini karşılayan işletme, geçtiğimiz hafta sonunda da Electronica Night konseptli geceye ev sahipliği yaptı. Suat Ünlü ile geceye start veren işletme, Yaz aylarının vazgeçilmezi Club Summer Garden'ın DJ'leri Gökhan Sakaltaş ve Özgür Uzar'ı da mikser başında ağırladı. DJ'ler geçidi yaşanan partide katılımcılar gönüllerince eğlenirken, işletme sahibi Çetin Katanalp, 'Biz eğlenceye ve eğlendirmeye daha yeni başlıyoruz. Hafta başında partilerimize start verdik. Ancak kış boyunca her gün yeni bir konsept gece ile Alanyalı eğlenceseverleri ağırlayacağız' dedi.