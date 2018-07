Crazy Horse'de The White Night heyecanı

WHITE In White Beach Club, bu gece uzun süre unutulmayacak bir partiye ev sahipliği yapacak. Alanya'nın popüler mekanlarından olan Crazy Horse Bar tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen The White Night, bu yıl White In White Beach Club'da gerçekleşecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan partinin tek kuralı ise beyaz kıyafet zorunluluğu. Bilet satışlarının kapıdan da olacağı partide ünlü disk jokeyler canlı performanslarını sergileyecek. DJ Kato, DJ Mandengo, DJ Djenk, DJ Hamed, DJ Ender Orak ve Summer Garden Club DJ'lerinden Özgür Uzar'ın eğlenceseverleri coşturacağı bu renkli partiye herkesi davet eden yetkililer, "Alanya'nın kalbi bu gece White In White Beach Club'da atacak. Partinin ardından Crazy Horse Bar'a ücretsiz servisimiz de olacak" dediler.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 11:49