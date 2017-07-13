Crayz Horse'da White Night coşkusu

CRAZY Horse Bar, önceki gece eğlenceli bir partiye daha imza attı. Herkesin beyaz kıyafetler giyerek geldiği White Night adlı partide eğlence doruklara tırmandı. Dj Mishka ve Dj Loona'nın canlı performansları ile renk kattığı White Night partide, Alanya'nın sevilen disk jokeylerinden Suat Ünlü ve Ender Orak da mikser başında eğlence severleri coşturdu. Geç saatlere kadar süren renkli parti görülmeye değerdi.
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