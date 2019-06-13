Coşkulu mezuniyet

OKULUN bahçesinde gerçekleştirilen törene Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı, Dim Medya Yönetim Kurulu Başkanı ve okulun hayırseveri Mehmet Ali Dim, okul müdürü Nazım Karagedik, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Saygı duruşunda bulunularak istiklal marşının okunmasıyla başlayan tören okul birincilerinin düşüncelerini paylaşmasıyla devam etti. Sonra bir konuşma yapan okul müdürü Karagedik, öğrencilere seslenerek yeni hayatlarında başarılar diledi. Daha sonra kürsüde yerini alan Dim, mezun olan öğrencilerin meslek sahibi olduklarını ve altın bilezik takarak okulu bitirdiklerini söyledi. Dim, "Buradan mezun olan öğrencilerimiz için aslında bu bir son değil, başlangıçtır. Öğrencilerimiz artık kendi ışıkları doğrultusunda hareket edecekler. Ama asla Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinin dışına çıkmadan onun izinde yürüyecekler" dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2019, 17:36