Coşkulu gece

BU yaza konserleri ile damga vuran Illusion Event Hall, önceki gece ünlü disk jokey Murat Salman'ı ağırladı. Eğlenceseverlerin tıklım tıklım doldurduğu gecede muhteşem bir atmosfer vardı. En ünlü çalışmalarını hayranları için çalan DJ Murat Salman, Dim Magazin mikrofonlarına da konuştu. Alanya'yı çok sevdiğini ve Illusion sahnesinde devamlı sahne almaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen DJ Murat Salman, "Bu mekanın ayrı bir enerjisi var. Her partimde burayı dolduran hayranlarıma teşekkür ediyorum" dedi.