banner449

banner552

banner481

banner472

Coşkulu gece

Ünlü DJ Murat Salman, önceki gece Illusion Event Hall sahnesinde canlı performansını sergiledi. Renkli gecede eğlenceseverler gönüllerince dans ederek partinin tadını çıkardı

PORTAKAL 18.10.2019, 21:42 18.10.2019, 21:59
Coşkulu gece
banner404
Coşkulu gece
Coşkulu gece

BU yaza konserleri ile damga vuran Illusion Event Hall, önceki gece ünlü disk jokey Murat Salman'ı ağırladı. Eğlenceseverlerin tıklım tıklım doldurduğu gecede muhteşem bir atmosfer vardı. En ünlü çalışmalarını hayranları için çalan DJ Murat Salman, Dim Magazin mikrofonlarına da konuştu. Alanya'yı çok sevdiğini ve Illusion sahnesinde devamlı sahne almaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen DJ Murat Salman, "Bu mekanın ayrı bir enerjisi var. Her partimde burayı dolduran hayranlarıma teşekkür ediyorum" dedi. 

#Ünlü DJ Murat Salman
Yorumlar (0)
21°
açık
Günün Anketi Tümü
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 18 Ekim 2019
İmsak 05:42
Güneş 07:01
Öğle 12:47
İkindi 15:54
Akşam 18:24
Yatsı 19:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Galatasaray 8 13
3. Sivasspor 8 12
4. Trabzonspor 7 12
5. Konyaspor 7 12
6. Fenerbahçe 7 11
7. Başakşehir 7 11
8. Antalyaspor 7 11
9. Gaziantep FK 7 11
10. Malatyaspor 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Çaykur Rizespor 7 8
15. Ankaragücü 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 8 16
2. Ümraniye 7 14
3. Hatayspor 7 14
4. Balıkesirspor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 8 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
banner440
banner545