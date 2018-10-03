Coşkulu düğün

Bir süredir nişanlı olan Selcan Sulutaş ve Ali Çavuşoğlu, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdılar. Çiftin eğlenceli düğünleri Alan Xafira Deluxe Resort Hotel'de yapıldı 

Coşkulu düğün
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ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun amcasının oğlu olan sebze-meyve tüccarı Ahmet Çavuşoğlu ve eşi Esma Çavuşoğlu'nun oğulları Ali Çavuşoğlu, Meral ve Hüseyin Sulutaş'ın kızları Selcan Sulutaş ile dünyaevine girdi. Genç çift için Türkler'deki Alan Xafira Deluxe Resort Otel'de yapılan renkli düğüne çok sayıda davetli katıldı. Genç çift salona alkışlar eşliğinde girdi. Romantik bir düğün dansının ardından nikah törenine geçildi. Nikah memurunun 'Evlenmek istiyor musunuz' sorusuna davetlilerin huzurunda 'Evet' diyen Selcan ve Ali'nin heyecanlı halleri görülmeye değerdi. Nikah merasiminin ardından başlayan eğlence ise gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 00:32
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