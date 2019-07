Coşku tavan yaptı

ALANYA'NIN popüler gece kulüplerinden olan Illusion Event Hall'de önceki gece renkli bir parti vardı. Türkiye'nin yakından tanıdığı Power FM'in ünlü DJ'i Funky C, eğlenceseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Canlı performansından önce kuliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan DJ Funky C, Alanya'ya yeniden geldiği için mutlu olduğunu söyledi. DJ Funky C, "Alanya'ya daha önce kaç kez geldim hatırlamıyorum. Bu kenti, şehri ve eğlenceseverlerini çok seviyorum. Bu akşam yine renkli bir partiye imza atıyoruz, çok eğleneceğiz" dedi. Kabine geçtikten sonra hem dans eden hem de ettiren DJ Funky C, geç saatlere kadar süren bir eğlence yaşattı.



Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2019, 16:18