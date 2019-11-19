Coşku tavan yaptı

ALANYA'NIN şık restoranlarından olan Öztürk Kolcuoğlu, kış sezonuna 'Merhaba' dedi. Şanlıurfa'dan özel olarak gelen "Sıra Gecesi" ekibi, Kolcuoğlu müdavimlerine doyumsuz bir gece yaşattı. Rezervasyonların tamamı dolarken, çok sayıda kişi ise kapıdan dönmek zorunda kaldı. Söyledikleri türkülerle konukları coşturan orkestra üyeleri, ilerleyen saatlerde ise vur patlasın çal oynasın bir eğlence yaşattı. Çiğ köfte ikramlarının da yapıldığı renkli eğlencede haftanın stres ve yorgunluğunu atan Kolcuoğlu müdavimleri, yeni bir Sıra Gecesi programını iple çektiklerini söyledi.