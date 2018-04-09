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Coşku dolu düğün

Cikcilli Düğün Salonu, genç bir çiftin daha mutlu günlerine sahne oldu 

Coşku dolu düğün

Cikcilli Düğün Salonu, genç bir çiftin daha mutlu günlerine sahne oldu 

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:59
Coşku dolu düğün
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AYŞE ve Hayri Doğan çiftinin güzel kızları Esra Doğan, bir süredir nişanlı olduğu Meryem ve Durali Uslu çiftinin oğulları Erol Uslu ile evlendi. Genç çiftin Cikcilli Düğün Salonu'nda yapılan renkli düğünlerine çok sayıda davetli katıldı. Evleniyor olmanın mutluluğunu yaşayan Esra ve Erol, yüzlerce davetlinin huzurunda 'Evet' dedi. Canlı müziğin de olduğu renkli düğünde vur patlasın çal oynasın bir eğlence yaşandı. Geç saatlere kadar süren düğün, görülmeye değerdi. 

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Cikcilli Düğün SalonuEsra DoğanErol Uslu
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