Coşku dolu düğün

AYŞE ve Hayri Doğan çiftinin güzel kızları Esra Doğan, bir süredir nişanlı olduğu Meryem ve Durali Uslu çiftinin oğulları Erol Uslu ile evlendi. Genç çiftin Cikcilli Düğün Salonu'nda yapılan renkli düğünlerine çok sayıda davetli katıldı. Evleniyor olmanın mutluluğunu yaşayan Esra ve Erol, yüzlerce davetlinin huzurunda 'Evet' dedi. Canlı müziğin de olduğu renkli düğünde vur patlasın çal oynasın bir eğlence yaşandı. Geç saatlere kadar süren düğün, görülmeye değerdi.