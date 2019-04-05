Çorbacı’dan seçim teşekkürü

Haber: Alper KUTAY

ÇORBACI, “Türkiye seçimini yaptı, mazbatalar alınmaya başladı. Antalya’da Sayın Muhittin Böcek başkanımla büyük bir zafere imza attık. Alanya'da Sayın Abdullah Sönmez'le onurlu ve seviyeli bir yarış sergiledik ama başarının kıyısından döndük. Bu süreçte hem Böcek hem de Sönmez için gece gündüz demeden koşan, Millet İttifakı’na gönül veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Artık hizmet için el ele verecek ve projelerimizi hayata geçireceğiz. Bize inanan ve destek olanları mahcup etmeyeceğiz. Seçilen meclis üyesi arkadaşlarıma başarılar dilerim. Teşekkürler Muhittin Böcek, teşekkürler Abdullah Sönmez, teşekkürler CHP, teşekkürler İyi Parti” dedi.