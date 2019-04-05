Çorbacı’dan seçim teşekkürü

Yerel seçim sürecinde 19 Şubat’ta Alanya İlçe Seçim Kurulu’na verilen Alanya Belediye Meclisi listesine itiraz eden CHP yönetiminin istifaları sonrası parti tüzüğü gereği görevi sona eren eski İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, Alanya seçmenine teşekkür etti

Çorbacı’dan seçim teşekkürü
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Haber: Alper KUTAY

ÇORBACI, “Türkiye seçimini yaptı, mazbatalar alınmaya başladı. Antalya’da Sayın Muhittin Böcek başkanımla büyük bir zafere imza attık. Alanya'da Sayın Abdullah Sönmez'le onurlu ve seviyeli bir yarış sergiledik ama başarının kıyısından döndük. Bu süreçte hem Böcek hem de Sönmez için gece gündüz demeden koşan, Millet İttifakı’na gönül veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Artık hizmet için el ele verecek ve projelerimizi hayata geçireceğiz. Bize inanan ve destek olanları mahcup etmeyeceğiz. Seçilen meclis üyesi arkadaşlarıma başarılar dilerim. Teşekkürler Muhittin Böcek, teşekkürler Abdullah Sönmez, teşekkürler CHP, teşekkürler İyi Parti” dedi.

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