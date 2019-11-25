Çorbacı tribündeydi

CHP Alanya İlçe Başkan Adayı Sefa Çorbacı, yoğun geçen seçim çalışmaları arasında taraftarı olduğu Alanyaspor'u ihmal etmedi. Süper Lig'in 12. haftasında önceki gün Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanan maçı Maraton tribününden taraftarlarla birlikte izleyen Çorbacı, bol bol da fotoğraf çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Çorbacı, paylaşımlarına çok sayıda beğeni aldı.