Çocukların at sevgisi

Doğa ile iç içe bir ortamda hizmet veren Horse Villafe, özellikle de çocuklardan büyük ilgi görüyor. Çocuk yaşta at binerek bu sevgiye alışan minikler, haftasonları mekanı tıklım tıklım dolduruyor. Geçtiğimiz haftasonunda yine çok sayıda misafirini ağırlayan Horse Villafe sahibi Ayhan Gölgelen, "Hayvan sevgisi çok güzel birşey ama at sevgisi çok ayrı. İşletmemizde para kazanmaktan çok, çocuklara küçük yaşta at sevgisini aşılamaya çalışıyoruz" dedi.