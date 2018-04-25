Çocuklar için 'Keşkek' etkinliği 

TÜRKİYE Yardım Sevenler Derneği Alanya Şubesi, yeni hizmet binasında ilk etkinliğini düzenledi. TYSD'nin burs verdiği öğrenciler için düzenlenen 'Keşkek' etkinliğine katılım oldukça yüksekti. Aynur Güner, Müjgan Kantarcı, Feray Atalay, Emine Almaz, Sevil Tarkan ve Aynur Güner'in yer aldığı yönetim kurulu üyeleri, tam kadro olarak etkinliğe katılım sağladı. Türkiye Yardım Sevenler Derneği Alanya Şube Başkanı Aynur Güner, "Yeni dernek binamıza bundan birkaç ay önce taşındık. Bugün de güzel bir katılımla 'Keşkek' günümüzü gerçekleştirdik. Buradan elde edilen geliri, burs vererek eğitimlerine katkı sağladığımız çocuklarımız için kullanacağız. Değerli Alanyalı yardım sever üyelerimiz daima destek oluyorlar. Bizim yeni kurduğumuz Türkiye Yardım Sevenler Derneği Korosu'nu da bünyemize dahil ettik. Koro şefimiz Dilek Dilek'in önderliğinde 90. yılımızı kutlamak adına ilk etkinliğimizi de Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenledik. Gelecek zamanlarda da yine koro etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

