Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107144
ALTIN
173.888
DOLAR
4.0976
STERLİN
5.7066
EURO
4.9883
Alanya - Antalya Hava Durumu - 26 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 25 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Karatay'dan yeni çıkış! Sağlıklı bildiğimiz içecek alkolden farksızmış
Karatay'dan yeni çıkış!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Çocuklar için 'Keşkek' etkinliği 

Bu yıl 90. kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye Yardım Sevenler Derneği'nin Alanya Şubesi, düzenlediği 'Keşkek' etkinliğinde çok sayıda kişiyi bir araya getirdi

Çocuklar için 'Keşkek' etkinliği 

Bu yıl 90. kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye Yardım Sevenler Derneği'nin Alanya Şubesi, düzenlediği 'Keşkek' etkinliğinde çok sayıda kişiyi bir araya getirdi

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:38
Çocuklar için 'Keşkek' etkinliği 
banner404

TÜRKİYE Yardım Sevenler Derneği Alanya Şubesi, yeni hizmet binasında ilk etkinliğini düzenledi. TYSD'nin burs verdiği öğrenciler için düzenlenen 'Keşkek' etkinliğine katılım oldukça yüksekti. Aynur Güner, Müjgan Kantarcı, Feray Atalay, Emine Almaz, Sevil Tarkan ve Aynur Güner'in yer aldığı yönetim kurulu üyeleri, tam kadro olarak etkinliğe katılım sağladı. Türkiye Yardım Sevenler Derneği Alanya Şube Başkanı Aynur Güner, "Yeni dernek binamıza bundan birkaç ay önce taşındık. Bugün de güzel bir katılımla 'Keşkek' günümüzü gerçekleştirdik. Buradan elde edilen geliri, burs vererek eğitimlerine katkı sağladığımız çocuklarımız  için kullanacağız. Değerli Alanyalı yardım sever üyelerimiz daima destek oluyorlar. Bizim yeni kurduğumuz Türkiye Yardım Sevenler Derneği Korosu'nu da bünyemize dahil ettik. Koro şefimiz Dilek Dilek'in önderliğinde 90. yılımızı kutlamak adına ilk etkinliğimizi de Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenledik. Gelecek zamanlarda da yine koro etkinliklerimiz devam edecek" dedi. 
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Aynur GünerMüjgan KantarcıFeray AtalayEmine AlmazSevil TarkanAkmKeşkekEtkinlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O artık emekli 
O artık emekli 
Keyifli sohbet
Keyifli sohbet
Beril 6 yaşında 
Beril 6 yaşında 

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim