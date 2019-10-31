Cleopatra Ink Tattoo İstanbul'da

İBRAHİM Karadere'nin sahibi olduğu Cleopatra Ink Tattoo artık İstanbul'da da var. Ünü dünyaya yayılan bir Alanya markası olan Cleopatra Ink'in İstanbul'daki açılış törenine çok sayıda davetli katıldı. Ece Erken, Tugay Kerimoğlu, Aydilge, Cihangir Ceyhan, Doğa Konakoğlu, Onur Kiriş, Halil Söyletmez, Anıl Durmuş, Ali Güven ve daha bir çok ünlü ismin katılım gösterdiği açılış töreninde sıcak bir atmosfer vardı. Magazin basınının da büyük ilgi gösterdiği Cleopatra Ink'in açılış töreninde bir konuşma yapan İbrahim Karadere, "Alanya merkezli olan firmamızın yurt içi ve yurt dışında bir çok şubesi var. Metropol kentimiz İstanbul'da da yeni bir şubeyi açmanın heyecanını yaşıyoruz. Destek veren ve açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran herkese teşekkür ederiz" dedi.