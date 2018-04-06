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Çitari hizmette

Alanya'nın tanınmış işletmecilerinden Zafer Demiral'ın yeni hizmete açtığı Çipari Balık Evi, müşterilerine hizmet vermeye başladı

Çitari hizmette

Alanya'nın tanınmış işletmecilerinden Zafer Demiral'ın yeni hizmete açtığı Çipari Balık Evi, müşterilerine hizmet vermeye başladı

06 Nisan 2018 Cuma 15:46
Çitari hizmette
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HER akşam tanınmış simaları ağırlayan mekan, zengin deniz ürünleri ve meze çeşitleri ile dikkat çekiyor. Renkli mekanda önceki akşam Barış Arslan ve Taner Karlı da vardı. Yakın dostları olan Zafer Demiral'a 'Hayırlı olsun' diyen Arslan ve Karlı, geç saatlere kadar kaldıkları Çipari'de hoşça vakit geçirdiler. 
 

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaZafer DemiralÇipari Balık Evi
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