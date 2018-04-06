Çitari hizmette

HER akşam tanınmış simaları ağırlayan mekan, zengin deniz ürünleri ve meze çeşitleri ile dikkat çekiyor. Renkli mekanda önceki akşam Barış Arslan ve Taner Karlı da vardı. Yakın dostları olan Zafer Demiral'a 'Hayırlı olsun' diyen Arslan ve Karlı, geç saatlere kadar kaldıkları Çipari'de hoşça vakit geçirdiler.
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