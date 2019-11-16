Çinliler 'Ravza' dedi

ZENGİN menüsü ile beğeni toplayan Alanya'nın en eski işletmelerinden Ravza Restoran, yerli ve yabancı müşterilerini ağırlamaya devam ediyor. Ravza'nın dün de Çinli misafirleri vardı. Akupunktur semineri için Antalya'ya gelen Çinli doktorlar, Alanya gezisi yaparak tarihi yerleri gezdiler. Öğle yemeği için de Ravza Restoran'ı tercih eden Çinliler, kebap ve pide çeşitlerine hayran kaldılar.