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Çinliler dalışta

Alanya turizminin sevilen simalarından olan Dolphin Dive dalgıçlarından Semih Öztürk'ün önceki gün Çinli misafirleri vardı.

PORTAKAL 16.09.2019, 22:32
Çinliler dalışta
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TATİL için Alanya'ya gelen Çinli turistler, dalış yaparak denizin dibini keşfetti. Dalış eğitmeni Semih Öztürk ile selfie çekerek anı da ölümsüzleştiren Çinli turistlerin keyiflerine diyecek yoktu. 
 

#Alanya #Dolphin Dive #Semih Öztürk
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